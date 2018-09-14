Alman Katolik kiliselerinde istismar skandalı

Alman Katolik kiliselerindeki çocuk istismarlarının boyutunun bilinenden daha büyük olduğu bildirildi.

Der Spiegel dergisinin haberinde, Alman Piskoposlar Konferansı'nın Mannheim, Heidelberg ve Giessen üniversitelerine çocuk istismarına ilişkin araştırma yaptırdığı, 25 Eylül'de kamuoyuna açıklanacak raporun özetinin incelendiği belirtildi. Bu kapsamda ülkedeki 27 piskoposluk bölgesinde 38 binden fazla dosyanın gözden geçirildiği ifade edildi.

3 bin 677 çocuk cinsel istismara uğradı

Araştırma sonucunda, 1946-2014 yıllarında çoğunluğu erkek olan en az 3 bin 677 çocuğun cinsel istismara uğradığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Olayların yaşandığı sırada çocukların yarısının en fazla 13 yaşında olduğuna işaret edilen araştırmada, her altı olaydan birinin tecavüz olduğu belirtildi.

Araştırmada, bin 670 papazın suçlara iştirak ettiği belirtildi.

Siyasi partilerden "olay aydınlatılsın" mesajı

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti'den (FPD) siyasetçiler ise istismar olaylarının aydınlatılmasını istedi.

SPD Meclis Grubu Kilise ve Dini Cemaatler Sorumlusu Lars Castellucci, kiliselerdeki istismar vakalarına ilişkin bir tartışma başlatılmasını istedi. Castellucci, "Sadece öfkelenmenin ne mağdurlara faydası var ne de bu tür olayların üstesinden nasıl gelineceği ve engelleneceği konusunda bir konsept geliştirilmesine katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

FPD Meclis Grubu'nun Kilise Sorumlusu Stefan Ruppert de Katolik Kilisesi'ne çağrıda bulunarak, istismar olaylarının sonuçları olması gerektiğini söyledi. Ruppert, istismar vakalarının "artık örtbas edilmemesi” gerektiğini vurguladı.

Dosyalara yansımayan vakalar da olabilir

Raporun hazırlanması için Almanya’da bulunan 27 piskoposluğa ait 38 binden fazla dosyanın incelendiği belirtildi. Raporu hazırlayan uzmanlar, dosyalara yansımayan vakaların da olabileceğine dikkat çekti. Bunun yanı sıra Zeit’ın haberine göre uzmanlar bazı vakalarda "dosyalarda manipülasyon yapıldığına dair açık işaretler” bulunduğunu tespit etti. Spiegel'in haberinde ise bazı vakalarda, istismarda bulunanların dosyaları "yok ettiği veya manipüle ettiği” belirtildi.

Uzaklaştırma yapılmadı, tayin kararı verildi

Psikiyatri, gerontoloji ve kriminoloji alanında çalışan uzmanlar tarafından incelenen dosyalara göre 566 din adamı hakkında istismarda bulundukları gerekçesiyle kilise bünyesinde soruşturma yürütüldüğü bunların dörtte birinde din adamına yönelik herhangi bir yaptırımda bulunulmadığı belirtildi. Çok az vakada din adamlığından veya kiliseden uzaklaştırmanın tespit edildiği kaydedildi. Rapora göre, istismarda bulunan din adamlarının sıklıkla başka kiliselere tayin edildiği belirlendi.

Kaynak: AA, Deutsche Welle