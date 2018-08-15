ABD'li rahiplerden binden fazla çocuğa cinsel istismar iddiası

ABD medyasında yer alan habere göre Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, 2 yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara cinsel istismarların, Pennsylvania ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi'ne ait yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçladı.

Jüri raporunda, bazı kayıtların kaybolduğu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar ise konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetti.

Kurbanlarının çoğunun erkek çocukları olduğuna dikkat çeken jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etti.

Kaynak: AA