Lübnan Başbakanı Hariri'den Suriye vetosu

Saad Hariri, başkent Beyrut'ta partisinin grup toplantısından önce basına yaptığı açıklamada, Lübnan ile Suriye arasındaki ilişkileri ve yeni hükümeti kurma çalışmalarını değerlendirdi.

Şam yönetimiyle ilişkileri düzeltme konusunun tartışmaya açık olmadığını belirten Hariri, Suriye rejimi ile ilişkilerin normalleşmesinde ısrar edildiği sürece yeni hükümetin kurulmayacağına dikkat çekti.

Hariri, hükümeti kurma süreciyle ilgili henüz bir ilerleme kaydedilemediği ancak taraflar arasındaki gerginliğin sona erdiğini dile getirerek, "Kabinenin son haliyle şekillenmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.

Lübnan'ın siyasi ittifakı doğrultusunda ulusal birlik hükümetini kurma yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Hariri, hükümetin kurulmasına yönelik dış müdahaleler olmadığını dile getirdi.

"Suriye'yi ziyaret etmem ihtimal dahilinde değil"

Başbakan Hariri, yaklaşık 2 hafta önce Suriye ile ilişkiler konusunda, "Tüm dengeler değişse bile Suriye'yi ziyaret etmem ihtimal dahilinde değil. Lübnan'ın çıkarları bunu gerektirdiğinde ise yerime başkasını bulursunuz" açıklamasını yapmıştı.

Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri'nin ölümüne yol açan Şubat 2005'teki suikastın arkasında Şam yönetiminin olduğu yönündeki iddialar nedeniyle Suriye ile Lübnan arasındaki siyasi bağlar gerilmişti. Suriye'de 2011'de krizin başlamasıyla da iki ülkenin hükümetleri arasındaki iletişim tamamen kopmuştu.

Kaynak: AA