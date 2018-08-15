  • 15 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.174
    EURO 6.997
  • BIST 91907.54
    ALTIN 234.809
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gaz ve fren pedallarını karıştıran sürücü cam binaya girdi

Gaz ve fren pedallarını karıştıran sürücü cam binaya girdi

Gaz ve fren pedallarını karıştıran Çinli sürücü, aracıyla otomobil galerisinin cam kapılarını kırarak binanın içine girdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gaz ve fren pedallarını karıştıran sürücü cam binaya girdi

Çin devlet yayın kuruluşu CCTV'nin haberine göre bir sürücü, gaz ve fren pedalını karıştırması sonucu bir otomobil galerisinin cam kapılarını kırarak içeri girdi.

CCTV, olayın deneme sürüşü sonrası sürücünün arabayı park etmeye çalışırken gerçekleştiğini söyledi.

Hafif yaralanan sürücü dışında yaralanan başka kimsenin olmadığı belirtiliyor.

Sigorta şirketi otomobildeki hasarı karşılayacak fakat sürücünün, paramparça olan galerinin cam kapıları için ödeme yapması gerekiyor.

Gerçekleşen kazanın görüntüleri ise otomobil galerisinin kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: kaza, gaz pedalı, fren, çin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER