Gaz ve fren pedallarını karıştıran sürücü cam binaya girdi

Çin devlet yayın kuruluşu CCTV'nin haberine göre bir sürücü, gaz ve fren pedalını karıştırması sonucu bir otomobil galerisinin cam kapılarını kırarak içeri girdi.

CCTV, olayın deneme sürüşü sonrası sürücünün arabayı park etmeye çalışırken gerçekleştiğini söyledi.

Hafif yaralanan sürücü dışında yaralanan başka kimsenin olmadığı belirtiliyor.

Sigorta şirketi otomobildeki hasarı karşılayacak fakat sürücünün, paramparça olan galerinin cam kapıları için ödeme yapması gerekiyor.

Gerçekleşen kazanın görüntüleri ise otomobil galerisinin kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Reuters