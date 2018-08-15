Avrupa Birliği göçmenlerin kabulü konusunda anlaştı

AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos'un yaptığı açıklamaya göre İspanya 60, Almanya 50, Fransa ise 60 göçmen alacak.

Aquarius yardım gemisindeki 141 göçmen ise 5 Avrupa Birliği ülkesi tarafından kabul edilecek.

Karardan memnun olduklarını dile getiren Avramopoulos, AB’nin daha kalıcı çözümlere ihtiyacı olduğuna, geçici çözümlerin mülteci problemine katkı sağlamayacağına dikkat çekti.

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin arama kurtarma gemisi Aquarius'un cuma günü Akdeniz'de 141 göçmeni kurtardığı bildirilmişti.

İtalya ve Malta, göçmenleri kurtaran gemi Aquarius'a limanlarına geliş izni vermeyeceklerini açıklamıştı.

Daha önce "insani bir krizi önlemek için" 629 göçmenin bulunduğu Aquarius gemisini kabul eden İspanya da gemiye limanlarını açmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber, Reuters