  • 15 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.11
    EURO 6.927
  • BIST 92306.61
    ALTIN 230.413
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail güçleri biri gazeteci 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri biri gazeteci 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri gazeteci 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail güçleri biri gazeteci 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 15 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi

Söz konusu Filistinlilerin sorgulanmak üzere gözaltı merkezlerine götürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Filistinli kaynaklar, gözaltına alınanlar arasında yerel bir televizyon için çalışan Ali Dar Ali isimli Filistinli bir gazetecinin bulunduğunu aktardı. 

"Filistin TV"de görev yapan Dar Ali'nin Ramallah yakınlarındaki evinde gözaltına alındığı belirtildi.

Dar Ali, İsrail güçleri tarafından son iki hafta içinde gözaltına alınan 8'inci Filistinli gazeteci oldu.

Daha önce gözaltına alınan 7 gazeteciden 4'ü yaklaşık bir hafta gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

İsrail hapishanelerinde 20'den fazla Filistinli gazeteci bulunuyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER