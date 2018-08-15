Rusya'dan Suriye-İsrail sınırındaki BM güçlerine yardım kararı

Rus ordusu yaptığı açıklamada, Suriye'deki kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletler barış güçlerinin bölgede tamamen onarımın sağlanması için Suriye'yle İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri arasındaki uçsuz bucaksız sınır boyunca devriye gezmelerine yardımcı olacağını söyledi.

Moskova'nın bölgedeki artan nüfuzunu vurgulayan bölgedeki Rus yayılması, İsrail ve İran'ın keskin bir şekilde çatışan çıkarlarını dengelemeye yönelik başarılı bir girişime işaret ediyor.

"Rus askerleri BM ile yakın etkileşim içinde çalışıyor"

Rus Savunma Bakanlığı tarafından bölgeye düzenlenen gezide uluslararası gazetecilere konuşan Rusya’nın Suriye’deki birliklerinin komutan yardımcısı Sergei Kuralenko, Rus askeri polisinin en büyük önceliğinin militanların bıraktığı mayınların temizlenmesine yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Kuralenko, Rus güçlerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (UNDOF) haritasındaki güvenli yollara yardımcı olmak için askerden arındırılmış bölgeyi ve bölgeye yakın alanları incelediğini söyledi.

"Rus askeri polisi, BM ile yakın etkileşim içinde çalışmaktadır" diyen Kuralenko, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (UNDOF) ile bir kırmızı hat kurduklarını ve eylemlerini koordine etmek için düzenli toplantılar yaptıklarını belirtti.

"BM'nin askerden arındırılmış bölgedeki operasyonlarına devam etmesini sağlamak için BM misyonuna mümkün olan her türlü desteği veriyoruz" diyen Kuralenko, Rus askeri polisinin BM'nin görevi tam olarak ele aldıktan sonra ayrılmaya hazır olacağını da sözlerine ekledi.

"Rus bayrağı bu topraklarda barış ve güvenlik garantisidir"

Sergei Kuralenko, Rus ve İsrailli yetkililerin düzenli iletişimleri sürdürdüğünü belirterek, "Rus bayrağı bu topraklarda barış ve güvenlik garantisidir" dedi.

Kuralenko, Rus askeri polisi tarafından yapılan operasyonların, İsrail'in güvenliğini sağlamaya yardım ettiğini sözlerine ekledi.

4 kontrol noktası daha kurulacak

Kuralenko, Rus askeri polisinin, askerden arındırılmış bölge sınırında dört kontrol noktası kurduğunu ve dört tane daha ekleyeceğini söyledi.

Kaynak: Fox News