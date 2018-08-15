Afganistan'da Taliban'dan askeri üsse saldırı: 38 ölü

Baglan İl Şura Başkanı Safdar Muhsini, Taliban militanlarının, Baglan'ın Alaaddin bölgesindeki askeri üsse düzenlediği silahlı saldırıda 38 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda birçok askerin de yaralandığını belirten Muhsini, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın öldürüldüğünü ifade etti.

Taliban ise, saldırıda üssün kontrolünü sağladıklarını ve 70 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.

Öte yandan Taliban militanlarının dün sabah ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gormaç ilçesindeki askeri kampa düzenlediği saldırıda, 20'den fazla askerin öldüğü ve yaralandığı açıklandı.

Kaynak: AA