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İngiltere'de çadırın üstüne ağaç düştü, bir kişi hayatını kaybetti

İngiltere Cornwall'da kamp yapan 25 yaşındaki Ryan O'Carroll'ın çadırının üstüne ağaç düştü. O'Carroll kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İngilterede çadırın üstüne ağaç düştü, bir kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de 25 yaşındaki iş insanı Ryan O'Carroll, karısı ve erkek kardeşiyle birlikte sörf tatili yapmak için gittiği Cornwall'daki Tehidy Ulusal Parkı'nda ağaçların arasına asılı bir hamak çadırda kalıyordu.

Genç adam, Cumartesi günü kamp yaptıkları esnada şiddetli rüzgarın etkisiyle çadırının üstüne ağaç düşmesi sonucu ciddi bir kafa yaralanması yaşadı.

Genç adam, kaldırıldığı Plymouth'daki Derriford Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

O'Carroll'un karısı Stephane Leal O'Carroll, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "herkes tarafından çok sevilen ve takdir edilen" biri olarak nitelendirdiği kocasından övgüyle bahsetti.

Kaynak: BBC

Etiketler: kamp, İngiltere, çadır, ağaç
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