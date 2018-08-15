İsveç Başbakanı'ndan kundaklama tepkisi: Ne halt ediyorsunuz?

İsveç'teki kundaklamanın ardından İsveç radyosuna konuşan Başbakan Stefan Löfven, saldırganlara sert tepki gösterdi. Löfven saldırganlara seslenip, "Ne halt ediyorsunuz? Kendi geleceğinizi yaktınız. Ailenizin geleceğini yaktınız, bütün komşuların geleceğini yaktınız. Halkın buna tepki göstermesi ve bu tür olaylara izin vermemesi lazım" dedi.

Yangınların son derece organize bir şekilde çıkarıldığını söyleyen Başbakan Löfven, "Söyleceyek söz yok. Bu yapılanlar çok kötü, yıkıcı ve saf kötülük" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Çete saldırganı olduğu düşünülen maskeli saldırganlar, İsveç'in ikinci büyük kenti Göteborg'da düzenlediği molotoflu saldırıda 80 aracı ateşe vermişti.

Yangınlara çok sayıda itfaiye görevlisi müdahale etmiş, araçların birçoğu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: TRT Haber, ABC News