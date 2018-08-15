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Hacı adayları Cennet-ül Mualla mezarlığını ziyaret edip dua ediyor

Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice ile iki oğlu Mekke'de bulunan Cennet-ül Mualla Mezarlığı'nda yatıyor. Hacı adayları Kabe yakınındaki mezarlığı ziyaret edip dua ediyor.

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Hacı adayları Kurban Bayramı öncesinde bol bol ibadet etmenin yanı sıra ziyaret edilecek yerleri de geziyorlar. Mekke’de önemli ziyaret yerlerinden biri ise Cennet-ül Mualla Mezarlığı.

Peki, bu mezarlık neden bu kadar ilgi görüyor, burada eller semaya kimler için kalkıyor? TRT Haber, hacı adaylarıyla birlikte Cennet-ül Mualla Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Tarihi çok eskilere dayanan bir mezarlık Cennetül Mualla. Hacı adayları için burayı anlamlı kılan ise Peygamber Efendimizden izler taşıması.

Cennet-ül Mulla'da Peygamber efendimizin eşi Hz. Hatice, dedesi Abdülmuttalib, amcası Ebu Talip ve iki oğlu Abdullah ile Kasım yatıyor.

Bu mezarlıkta kimin nerede yattığı belli değil. Ancak Osmanlı döneminden kalma kayıtlara bakıldığında Peygamber efendimizin eşi Hz. Hatice'nin mezarlığın neresinde olduğu biliniyor.

Türkiye’deki mezarlıklardan farklı olarak kabirlerin başında mezar taşları yerine sadece işaret taşları yer alıyor.

Sabah ve ikindi namazları sonrasında ziyarete açılan mezarlık Kabe’ye yürüme mesafesinde. Hacı adayları da tavaf dönüşü burada dua etmeyi ihmal etmiyor.

Kaynak: TRT Haber

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