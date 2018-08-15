Irak'ın Basra kentinde protesto gösterilerine sert müdahale

Irak’ın Basra kentinde işsizlik, elektrik kesintileri ve hizmet eksikliği sebebiyle başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

Basra'da uzun süredir devam eden gösteriler, Irak hükümetinin göstericilerin taleplerine olumlu yanıt vereceğine açıklmasıyla durulmuştu. Göstericiler ile yerel yönetim birimleri arasında görüşmeler yapılması ve taleplerinin karşılanması bekleniyordu.

Salı günü Basra kentinden göstericiler ile Basra Güvenlik Güçleri Komutanı arasında görüşme yapılması planlanmıştı. Ancak görüşme bilinmeyen bir sebeple iptal edildi. Göstericiler bunun üzerine yolları trafiğe kapatarak oturma eylemi başlattı.

Güvenlik güçleri oturma eylemini dağıtmak için eylemcilere müdahale etti. Müdahale sırasında birçok gösterici yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açtığı ve birçok göstericinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Sokaklar işsizlik ve elektrik kesintisi protestolarıyla karışmıştı

İran'ın borçlarını ödeyemeyen Irak'a verdiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgede halkın protestolarına neden olmuştu.

İşsizlik sorunuyla başlayan ve elektrik kesintileriyle daha da tırmanan gösteriler Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı. Halk, yolsuzluk yapan Bakanların yargılanmasını talep etmişti.

Irak parlamentosunun İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre, gösterilerde 14 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA, Arabi21