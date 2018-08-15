İtalya'da köprü çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 35'e yükseldi

İtalya polisi, Cenova şehrinde dün Morandi Köprüsü’nün büyük bir bölümünün çökmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35’e yükseldiğini bildirdi. Polis, 12'si kritik olmak üzere yaralı sayısının 16 olduğunu söyledi.

Polis ayrıca, itfaiyecilerin enkaz altında olabilecek insanları aramak için gece boyunca çalıştıklarını söyledi. Cenova polis sözcüsü, "Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 35, ancak sayı artabilir" dedi.

Morandi Köprüsü dün yerel saatle 11.30’da çöktü. Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprünün çökme sebebi ise henüz belli değil. Polcevera Viyadüğü olarak da bilinen köprünün inşaatı 1962’de başladı ve 1968’de tamamlandı. Bin 100 metre uzunluğundaki yapının, şimdiye kadar Avrupa’da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu söyleniyor.

Köprü yıkılacak

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi, köprünün yıkılacağını duyurdu.

Rixi, "Trafiğin üzerinde ciddi sonuçları olacak ve vatandaşlarla şirketler için de sorun teşkil edecek ama Morandi Köprüsü’nün tamamı yıkılmak zorunda. Ayrıca öyle bir köprü yıldırım veya fırtına nedeniyle yıkılmaz, bu olayda suçlu olanlar bulunmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA