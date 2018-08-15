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Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de 2 okul kapattı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Haseke ilinde iki okulu daha kapattı.

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Terör örgütü YPG/PKK Suriyede 2 okul kapattı

YPG/PKK'nın Haseke ilindeki sözde eğitim idaresinin açıklamasında, Ber ve Liva okulları hakkında kapatma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, kapatma kararına gerekçe olarak iki okulun belirlenen süre içerisinde gerekli izinleri almamaları ve örgütün eğitim müfredatlarına uymamaları gösterildi.

Örgütün ideolojik eğitim dayatması

Terör örgütü işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor.

YPG/PKK, ilkokullarla başlattığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve 11. sınıflara da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.

Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak tehdit ve kapatma yöntemine başvuruyor.

Terör örgütü YPG/PKK geçen hafta da Haseke Kamışlı'ya bağlı Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryanilere ait okulları kapatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: ypg, PKK, Okul, Eğitim, Afganistan
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