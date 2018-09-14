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ABD'nin doğu sahillerinde "ölümcül kasırga" alarmı

ABD'nin doğu sahillerine yaklaşan Florence Kasırgası'nın çok sayıda kişinin ölümüne yol açabileceği açıklandı. Nüfusu 1,7 milyonu bulan bölgelerde tahliye emri verildi.

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ABDnin doğu sahillerinde &quot;ölümcül kasırga&quot; alarmı

Kuzey Carolina'ya yaklaşan kasırganın sert rüzgarları ve yoğun yağışı etkili olmaya başladı ve 11 bin noktada elektrik kesintisi bildirildi. Fırtına tüm etkisini göstermeden bazı bölgelerde su baskınları yaşanmaya başladı.

Kasırganın kategorisi ikinci dereceye düşürülse de FEMA yöneticisi Brock Long bunun işlerini kolaylaştırmayacağını çünkü kasırganın rüzgarının daha geniş bir alanda hissedileceğini ve beklenen yağış miktarının da sabit kaldığını söyledi. Long, "Evlerini tahliye etmeyenler için zaman dolmak üzere. Okyanus yükselmeye başlayacak" dedi.

Okyanusta dalga boyu 4 metreye çıkabilir uyarısı yapıldı

Rüzgarın hızının saatte 128 kilometreye ulaşabileceği, Florence Kasırgası nedeniyle okyanusta oluşan dalgaların boyunun da 4 metreye çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

'En şiddetli kasırga'

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, "Hazırlıkları tamamlamak için süre neredeyse doldu. Felaket kapıda, yaklaşıyor" dedi.

Florence için, "En şiddetli kasırga olabilir" uyarıları yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump da videolu bir mesaj yayımlayıp ,"Bu, ülkemizde görülen en büyük kasırgalardan biri olacak. En büyük öncelik kendinizi korumanız" dedi.

Analiz şirketi CoreLogic'e göre, Florence'ın vereceği zararın maliyeti 170 milyar dolar olabilir ve kasırgadan 759 bin evle iş yeri etkilenebilir.

Kaynak: BBC, Reuters

Etiketler: kasırga, florance, abd
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