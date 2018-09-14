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Nijer'deki kolera salgınında 55 kişi öldü

Nijer'de temmuz ayı başından itibaren etkili olan kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

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Nijerdeki kolera salgınında 55 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, Nijer'in güney bölgesi Maradi'de temmuz başında patlak veren kolera salgını Dosso, Tahoua ve Zinder bölgelerine yayıldı.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 55'e çıktı

Ölüm oranının yüzde 2 olarak belirlendiği salgında, 5 Temmuz-10 Eylül tarihlerinde 2 bin 752 vaka tespit edildi. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 55'e yükseldi.

Sahra altı Afrika'da sıklıkla görülen kolera, 2017'de 17 Afrika'da ülkesinde 150 bin kişide tespit edilmiş, en az 3 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bakteri vücuda girdikten 6-48 saat sonra hastalık başlıyor

Vibrio isimli bakterilerin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma belirtilerine neden olan söz konusu bakteriler vücuda girdikten 6-48 saat sonra hastalık başlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kolera, Nijer
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