Nijer'de kolera 13 can aldı

Nijer'in başkenti Niamey'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, ülkenin güney bölgesi Maradi, ay başından bu yana kolera salgınıyla mücadele ediyor.

En fazla 1 ila 15 yaşındaki çocukların etkilendiği bölgedeki salgında toplam 993 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Iliassou Mainassara basına yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte salgını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bölgede etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerin, salgının yayılma riskini artırmasından endişe ediliyor.

Kolera, 19. yüzyılda milyonlarca kişinin ölümüne neden oldu. Hastalık halen yoksul ülkelerde can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya genelinde her yıl 3 milyon-5 milyon yeni vakaya rastlanıyor, 100 bin-120 bin kişi bu hastalık nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Vibrio isimli bakterilerin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan Kolera daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma belirtilerine neden olan söz konusu bakteriler vücuda girdikten 6-48 saat sonra hastalık başlıyor.

Kaynak: AA