Hamas: İsrail, Mescid-i Aksa'da hakimiyet kurmaya çalışıyor

Hamas, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının dozunun artması, Aksa'yı tamamen kontrol altına alma çalışmasının ön hazırlığı olarak ve mescidin zamansal ve mekansal olarak ikiye bölünmesi amacıyla İsrail'in buradaki hakimiyetini dayatmayı hedefleyen planlarını yansıtmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu planların, ABD'nin, "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen plan aracılığıyla bölgede uygulamaya çalıştığı projeyle aynı paralelde olduğu kaydedildi.

Baskınların Aksa'ya yönelik saldırgan ve provokatif bir yöntem olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu baskınlardan doğacak gerginlikten İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada Filistinlilere, İsrail'in baskınlarına karşı koyma çağrısı yapan Hamas, Arap ve İslam ülkelerinden de Müslümanların ilk kıblesini koruma ve İsrail'in ihlallerine duydukları öfkeyi göstermelerini istedi.

2003'ten beri baskınlar düzenleniyor

İsrail polisi, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar Müdürlüğünün onayını almaksızın, Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Son olarak dün, İsrail polisi eşliğindeki 127 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Aksa'nın mekansal bölünmesi Müslümanlar ve Yahudilerin ziyaret yerlerinin ayrılmasını, zamansal bölünme ise mescidin belirli saatlerde Yahudilere belirli saatlerde de Müslümanlara ayrılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA