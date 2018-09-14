Almanya'da ırkçılığa Hitler selamı veren kurtlarla mesaj

Almanya'da 26 Ağustos'ta göçmenlerle tartışan bir Almanın bıçaklanarak öldürülmesi, cinayet zanlısı olarak bir Suriyeli ile bir Iraklının tutuklanmasıyla başlayan ırkçı eylemler sürüyor.

Ülkede başta Hitler selamı olmak üzere Nazi sembollerinin yasak olması ve hapisle cezalandırılmasına karşın, sanatçı Rainer Opolka'nın yapıtı olan, Hitler selamı veren 10 bronz kurt heykeli, protestoların ana sahnesi olan Karl Marx heykeli önüne yerleştirildi.

Heykeller yükselen ırkçılığa atıfta bulunuyor

Bazısı koluyla Hitler selamı veren, bazısı tasmalı ve gözleri bağlı, bazısı dişlerini ve pençelerini çıkarıp saldırıya geçmiş halde olan kurtlar, ülkede yükselen ırkçılığa atıfta bulunuyor.

Heykellere şekil veren sanatçı Opolka, "İnsanlar ten renkleri yüzünden kovalandığında, sığınmacıların evleri yakılıp gazetecilere saldırıldığında ve Yahudi lokantaları basıldığında ortada büyük bir sorun var demektir. Bu çalışmanın amacı da insanlara ırkçılık tehdidini hatırlatmak" dedi.

Irkçılık karşıtı tabelalar kullanıldı

Heykellerin çevresine ''Önce kovalarlar sonra tepe tepe girerler'', ''(İç İstihbarat Başkanı) Maassen ve (İçişleri Bakanı) Seehofer, radikal sağ, tüm sorunların anasıdır'', "AfD, Pegida ve Naziler korkumuzu kullanıp insanları kışkırtarak birbirlerinin üzerine salıyor'' gibi yazılar bulunan tabelalar konuldu.

Seehofer, "Bakan olmasaydım ben de Chemnitz’de gösteri yapardım. Göç sorunu bütün problemlerin anasıdır" açıklama yaparak 2015’te Almanya’nın sınırlarını sığınmacılara açan Başbakan Angela Merkel’i hedef göstermişti.

2 metre yükseliğinde ve 3.5 metre genişliğindeki, insan gövesine sahip devasa kurtların ''Kör Asker'', ''Yandaş'', ''Körü körüne nefret eden'', 'Attac', ''Önder'' gibi isimleri var.

Kaynak: Reuters, Sputnik International