Almanya'da ırkçı gösteriler şiddet eylemine dönüştü

Hafta sonunda düzenlenen festival sırasında, farklı milliyetlere sahip kişiler arasında çıkan tartışma sonucu bir Alman'ın yaşamını yitirmesi ve sonrasında başlayan ırkçı protesto gösterileri dün gece boyunca devam etti. Polis yetkilileri, aşırı sağ grupların gösterisinde ve sol grupların buna karşı düzenlediği gösteride, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Saksonya polisi resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gösterilerde yaralananlar olduğunu aktardı. Açıklamada, "Her iki gösteriden de havai fişek ve bazı (yaralayıcı) maddeler fırlatıldı. Bunların sonucunda bazı kişiler yaralandı ve tedavi altına alınmak zorunda kaldılar. Acilen barışçıl bir şekilde kalınmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Göstericilerden Hitler selamı

Sağ popülist Pro Chemnitz hareketinin çağrısı ile Karl-Marx Anıtı önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi. Saksonya polisinin bir diğer Twitter mesajında ise, bazı göstericilerin yüzünü kapattığı ve bazılarının da “Hitler selamı” verdikleri vurgulanarak, bu ihlaller karşısında gerekenin yapılacağı kaydedildi.

Aşırı sağcıları protesto için karşı gösteri

Aşırı sağcı grupların eyleminden yaklaşık bir saat önce ise, sol grupların gösteri düzenlendiği bildirildi. Sol grupların gösterisine yaklaşık bin kişi katıldığı belirtildi. Sol Parti Chemnitz Teşkilatı Başkanı Tim Detzner, “Yabancı gibi gözüken insanların kovalandığı sahneler, bizde kaygı yaratıyor. Chemnitz’in başka bir yüzü olduğunu, dünyaya açık ve yabancı düşmanlığına karşı olduğunu göstermek istiyoruz” dedi.

Polisin aşırı sağ ve sol grupların üyesi göstericiler arasında çatışma çıkmasını engellemek için çaba gösterdiği belirtildi. Chemnitz Emniyet Müdürü Sonja Penzel, her iki gösteri için de "iyi hazırlandıklarını” ve "yeterince polis gücü” sağladıklarını ifade etti. Ancak Penzel, güvenlik gerekçesiyle kaç polis memurunun görev yaptığına dair bilgi vermedi.

Soruşturmayı başsavcılık üstlendi

Öte yandan, hafta sonunda kentte yaşanan olayların ardından Saksonya Başsavcılığı'nın soruşturma başlatacağı açıklandı. Soruşturmayı, Saksonya eyaleti Başsavcısı Hans Strobl’un yanı sıra eyalette 2 yıl önce aşırı gruplarla mücadele için kurulan özel birimin yürüteceği aktarıldı. Başsavcı Strobl, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, “Zanlıların en kısa zamanda mahkemeye çıkabilmesi için soruşturmayı yoğun ve hızlı bir şekilde yürütmek” istediklerini söyledi. Saksonya Adalet Bakanı Sebastian Gemkow da, 1 Alman’ın ölümüyle sonuçlanan tartışmanın yanı sıra sonrasında çıkan olaylarla ilgili soruşturmanın da aynı kararlılıkla yürütüleceğini vurguladı.

Zanlılar hakkında tutuklama emri verildi

Bu arada, Chemnitz şehir festivali sırasında çıkan tartışmada işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutulandı. Chemnitz savcılığından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Suriyeli ile 22 yaşındaki Iraklı hakkında bir kişiyi bıçakla öldürdükleri şüphesiyle çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Pazar sabaha karşı meydana gelen olayda, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 35 yaşındaki Alman, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmişti. Olayda 2 Alman da yaralanmıştı. Zanlılar Pazar günü gözaltına alınmıştı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmiyor.

Bir Alman’ın ölümünün ardından olaylar büyümüştü

Pazar sabaha karşı yaşanan bu olayın ardından sosyal medya üzerinden yayılan söylentiler ve yapılan çağrı ile Pazar günü kent merkezinde bir protesto gösterisi düzenlenmişti. Protesto çağrısı yapanlar arasında aşırı sağcı holiganların oluşturduğu Kaotic adlı grup da vardı. Chemnitz Emniyet Müdürü Sonja Penzel, Pazar günü yapılan protesto gösterisine yaklaşık 800 kişinin katıldığını, bunların yaklaşık 50’sinde şiddet eğilimi bulunduğunu belirtmişti. Penzel, göstericilerden bazılarının polise şişe ve taş fırlattığını aktarmıştı. İnternette yayınlanan bazı videolarda ise, gösteri sırasında yabancıların kovalandığı ve saldırıda bulunulduğu görülüyor. Bu gösteriler sırasında mağdur olan 3 kişinin suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. Bu kişilerin, 18 yaşında bir Afgan ile Alman kız arkadaşı, 18 yaşında bir Suriyeli ve 30 yaşında bir Bulgar olduğu ifade edildi.

Almanya hükümeti olayları sert şekilde kınadı

Chemnitz’de hafta sonunda yaşanan olaylara siyasilerin yanı sıra Alman hükümeti de tepki gösterdi. Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, “Almanya’da adaleti kendisi sağlamaya çalışanlara, caddelerde nefret yaymaya çalışan gruplara, hoşgörüsüzlüğe ve aşırılığa yer yok” dedi. Berlin’de olağan basın toplantısında gelişmeleri değerlendiren Seibert, “Bu tür gösterilerle, farklı gözüken, farklı bir kökene sahip insanlara yönelik kışkırtmalara veya caddelerde nefret yayma çabasına kesinlikle göz yumamayız, bunun bizim kentlerimizde yeri yok. Alman hükümeti adına şunu söyleyebilirim; olanları en sert şekilde kınıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: Deutsche Welle, AP, Reuters