Almanya’da aşırı sağcılardan göçmen ve mültecilere saldırı

Alman basınında yer alan haberlerde, Chemnitz kentinde bir kavgada 35 yaşındaki bir Almanın öldürülmesinin ardından, içlerinde şiddet yanlısı aşırı sağcıların da olduğu yüzlerce kişinin internet üzerinden yapılan çağrıya uyarak dün kent merkezinde toplandığı ve iki kez yürüyüş yaptığı belirtildi.

Aşırı sağcılar yoldan geçen göçmenlere saldırdı

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve "Kaotic Chemnitz" adlı futbol holiganlarının da katıldığı yürüyüş sırasında arbede çıktı.

Yürüyüşe katılan aşırı sağcılar, yoldan geçen göçmen ve mültecilere saldırdı.

Takviye polis ekipleri çağrıldı

Haberlerde, göstericilerin polisin uyarılarına uymadığı, kent polisinin yetersiz kaldığı, bunun üzerine Dresden ve Leipzig kentlerinden takviye ekiplerin çağrıldığı anlatılıyor.

"Olayların hukuk devletinde yeri yok"

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Chemnitz'de meydana gelen olayların bir hukuk devletinde yeri olmadığını söyledi.

Bu saldırıları kınadığını belirten Seibert, "Bu tür toplu eylemleri, başka görünümlü olan, başka kökenden gelen insanların kovalanması veya sokaklarda nefreti yayma girişimini kabul etmiyoruz. Bunun bizim şehirlerimizde yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Chemnitz kentinde bu akşam da gösterilerin yapılmasından endişe ediliyor.

Chemnitz'de 25 Ağustos gecesi çıkan ve değişik milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada, 35 yaşında bir Alman öldürülmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA