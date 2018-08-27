Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Suriye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de, ülkesinin yıllık konferans için toplanan büyükelçilerine hitap etti.

Suriye'ye askeri ve insani yardım için Esed'in alaşağı edilmesini bir ön şart olarak görmediklerini söyleyen Macron, "Bu feci bir senaryo olurdu. Milyonlarca kişinin mülteci olarak göç etmesine kim sebep oldu? Kim kendi halkını katletti? Suriye'nin gelecekteki yöneticilerini belirlemek, başka bir ülkenin olmadığı gibi Fransa'nın da görevi değildir. Fakat Suriye halkının bunu yapabilecek durumda olmasını sağlamak bizim görev ve çıkarımızadır" diye konuştu.

"Kimyasal silah kullanılması durumunda Fransa askeri harekata hazır"

Macron ayrıca, kimyasal silah kullanılması durumunda Fransa'nın askeri bir harekata hazır olduğu bilgisini de verdi.

Macron, Beşşar Esed rejiminin İdlib'de yeni bir insani trajedi ortaya koyma tehdidinde bulunduğunu söyleyerek, "Rejim, siyasi geçiş için en ufak bir niyet göstermemiştir. Bu yeniden, rejim ve taraftarlarının baskı altında tutulmasını gerektirmektedir. Bu konuda Rusya ve Türkiye'den, taahhütleri çerçevesinde çok şey bekliyorum" dedi.

"Suriye krizi konusunda çizgimiz belli"

Suriye krizi konusunda çizgilerinin belli olduğunu vurgulayan Macron, bunun, Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden DEAŞ ve terörist gruplarla mücadele, sivillere kapsayıcı bir destek ve Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği halinde siyasi bir çözüm için çalışmak olduğunu söyledi.

"Avrupa artık güvenlik alanında sadece ABD'ye bağımlı olmamalı"

Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) özellikle güvenlik konularında son dönemde önemli gelişmeler kaydettiğine işaret ederek, "Avrupa artık, güvenlik alanında sadece ABD'ye bağımlı olmamalıdır. Avrupa'nın güvenliğini ve bağımsızlığını sağlamak için sorumluluk almak bugün bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Güvenlik konularında gelecek aylarda yeni açıklamalar yapacağını aktaran Macron, Rusya ile Suriye konusunda önemli ilerlemelerin kaydedildiği ve güvenlik konularında yeni partnerleri de içine alan çözümler üzerinde duracaklarına dikkat çekti.

Kaynak: AA