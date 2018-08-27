Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı

Mısır devlet televizyonunun haberine göre Refah Sınır Kapısı, 27 ve 31 Ağustos ile 1-3 Eylül tarihlerinde 5 gün için sadece Filistinli hacıların geçişine tahsis edilecek.

Sınır kapısının 28-30 Ağustos tarihlerinde kapalı tutulacak olma nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, 4 Eylül'den itibaren Refah'ta işleyişin normale döneceği ve kapının açık kalacağı aktarıldı.

26 Ağustos'ta işleyişin yeniden başlayacağı duyuruldu

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresi 15 Ağustos'ta Refah Sınır Kapısı'nın, Kurban Bayramı tatili boyunca 6 gün "çift yönlü" kapalı olacağını, 26 Ağustos'ta işleyişin yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Ancak Mısır devlet televizyonu son açıklamasıyla açılış tarihinin bugün olduğunu aktarmıştı.

Mısır, zaman sınırlaması belirtmeden Mayıs ayından bu yana açık tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nı, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrasında zaman zaman kısa süreliğine açıyordu.

Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde.

Kaynak: AA