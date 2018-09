Trump Maria Kasırgası sonrası açıklanan resmi ölü sayısını yalanladı

Porto Riko yetkilileri, daha önce 64 olarak açıklanan ölü sayısının yaklaşık 50 kat daha fazla olduğunu söylemiş ve felaketin bilançosunu 2 bin 975 olarak açıklamışlardı.

Vali Ricardo Rosello, uzun süredir beklenen bağımsız bir soruşturmanın ardından belirlenen yeni ölü sayısını kabul etmişti.

Porto Riko, fırtınanın yarattığı hasarın giderilmesinde zorlanmış ve Kongre'den 139 milyar dolarlık yardım istemişti.

Trump o rakamları yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump ise paylaştığı Twitter mesajında "Porto Riko'yu vuran iki kasırgada 3 bin kişi ölmedi. Ben adadan ayrıldığımda, kasırga vurduktan sonra ölü sayısı 6 ila 18'di. Sonra, uzun süre sonra 3 bin gibi gerçekten büyük sayılar rapor etmeye başladılar. Bu, ben başarıyla Porto Riko'nun yeniden inşasına yardım için milyarlarca dolar toplarken beni mümkün olduğunca kötü göstermek için Demokratlar tarafından yapıldı. Yaşlılık gibi, ne sebeple olursa olsun ölen insanları listeye eklediler. Kötü siyaset. Porto Riko'yu seviyorum" dedi.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...