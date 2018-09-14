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Almanya ve İtalya mülteciler konusunda uzlaşmaya vardı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer mültecilerin geri kabulü konusunda İtalya ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşma, içişleri bakanlarının imzasıyla yürürlüğe girecek.

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Almanya ve İtalya mülteciler konusunda uzlaşmaya vardı

İtalya'da iltica başvurusunda bulunduktan sonra Almanya'ya gelen yabancıların İtalya tarafından geri kabul edilmesini öngören anlaşmanın iki ülkenin içişleri bakanları tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe gireceği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İtalya ile vardıkları anlaşmayı "başarı" olarak nitelendirdi ve uygulamanın birkaç güne kadar başlayacağını söyledi.

İtalya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise imzalar atılana kadar geri kabul anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin tamamlanmış sayılamayacağı belirtildi. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini konunun cuma günü Viyana'da yapılacak olan güvenlik ve göç konulu Avrupa Birliği İçişleri Bakanları Konferansı'nda ele alınacağını söyledi.

Salvini İtalya'yı fazladan tek bir mülteci dahi kabul etmek zorunda bırakmayacak bir anlaşmadan başkasını imzalamayacağını açıkladı.

Daha önce İspanya ve Yunanistan'la yapılmıştı

Almanya daha önce İspanya ve Yunanistan ile de geri kabul anlaşmasına varmıştı. Anlaşmalar daha önce iltica başvurusunda bulunan mültecilerin 48 saat zarfında Almanya – Avusturya sınırından geldikleri ülkelere geri gönderilmesini öngörüyor. Mülteci adaylarının önceden iltica başvurusunda bulunup bulunmadıkları parmak izi karşılaştırmasıyla saptanacak.

Etiketler: mülteci, İtalya, geri kabül, almanya
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