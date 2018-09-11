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Ryanair'dan grev kararı alan Alman pilotlara uyarı

İrlanda merkezli Ryanair hava yolu şirketi yaptığı açıklamada, Almanya'daki grevlerin devam etmesi durumunda işten çıkarmaların yaşanabileceğini belirtti.

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Ryanairdan grev kararı alan Alman pilotlara uyarı

İrlanda merkezli hava yolu şirketi, çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle bir süredir zor günler yaşıyor.

Ryanair hava yolu şirketi, Çarşamba günü Almanya'daki Ryanair pilotlarının çalışma koşulları ve maaşlarının iyileştirilmesi amacıyla greve gideceklerini bildirmesi üzerine bir açıklama yaptı. 

Yapılan açıklamada, Almanya'daki Ryanair pilotlarının ve kabin ekiplerinin grevlere devam etmesi halinde işten çıkarmaların gerçekleşebileceği belirtildi. 

Ryanair grevleri

Avrupa'da Air France ve Lufthansa'yla başlayan havayolu şirketleri protestoları, İrlanda merkezli Ryanair'e de sıçradı.

Ryanair'de bu yıl temmuz ayında İspanya, Belçika, Portekiz ve İtalya'da kabin görevlileri greve gitmiş, şirketin 100 bin yolcuyu etkileyen 600 uçuşu iptal edilmişti.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, maaşlarının artırılması ve Ryanair'in merkezinin bulunduğu İrlanda'nın değil çalıştıkları ülkelerin yasalarına tabi olmak isteyen pilotlar, sendikaların çağrısıyla Ağustos ayında 5 Avrupa ülkesinde greve gitti.

Merkezi Frankfurt’taki Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit'in (VC) yaptığı açıklamada ise, Ryanair'in pilotları için Almanya'da "çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu kaydedilerek 12 Eylül Çarşamba günü saat 03.01 ile 13 Eylül Perşembe saat 02.59 arasında greve gidileceği bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Ryanair, İşten çıkarma, grev, almanya
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