İslam İşbirliği Teşkilatı "Afganistan" için toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki genel merkezde "Afganistan'da barış ve istikrara destek" meselesini görüşmek üzere üye ülkelerin daimi temsilcileri bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan İİT'nin Suudi Arabistan Temsilcisi Büyükelçi Zuheyr bin Muhammed el-Edrisi, ülkesinin Afganistan hükümetinin ilan ettiği tek taraflı ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti. Edrisi, bu adımın barışı tesis etme ilkesi doğrultusunda atıldığını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine düzenlenen toplantının bir gün süreceği aktarıldı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçen ay Kurban Bayramı dolayısıyla Taliban'a karşı ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Harun Çahansuri ise daha sonra yaptığı açıklamada, devletin aldığı ateşkes kararına Taliban'dan yanıt gelene kadar operasyonların süreceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA