Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 35 kişi öldü

Nijerya'daki kaza başkent Abuja’yı kuzey ve güney bölgelerine bağlayan Lafia-Makurdi yolundaki bir petrol istasyonunda meydana geldi. Devlet Acil Durum Yönetimi Ajansı Yetkilisi Usman Ahmed, patlamanın tankerden petrol istasyonuna akaryakıt boşaltılması sırasında meydana geldiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre en az 35 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı. Ölen ve yaralanan kişi sayısının yüksek olmasının nedeni ise olay sırasında toplanan kalabalık.

Usman Ahmed, ölenlerin büyük çoğunluğunun merak üzerine olay yerine sonradan gelen kişiler olduğunu söyledi.

Kaza çok, önlemler yetersiz

Yolların kötü ve güvenlik standartlarının zayıf olduğu Nijerya’da trafik kazalarının oldukça yaygın olduğu biliniyor.

Birçok akaryakıt şirketi, Nijerya kentlerinde oluşturdukları küçük depolarda faaliyetlerini yürütürken, önlemlerin azlığı sık sık patlamaların meydana gelmesine sebep oluyor.

Haziran ayında da bir tankerde yangın çıkmış, 9 kişinin hayatını kaybettiği olayda, alevler 53 aracın daha yanmasına neden olmuştu.

Kaynak: Aljazeera, Reuters