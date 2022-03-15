Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev’in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.

Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı.

[Fotoğraf: AA]

Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz.” denildi.

Sabah saatlerinde başkent Kiev’in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulmuştu.