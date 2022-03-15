Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın saldırıları: Kiev'de bir apartman daha ağır hasarlı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev’in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.
Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz.” denildi.
Sabah saatlerinde başkent Kiev’in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulmuştu.
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