Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.09'da Rusların düzenlediği saldırıda, top mermisi başkent Kiev'in Obolonskiy semtinde yer alan apartmana isabet etti.

[Fotoğraf: AA]

Saldırı sonucu 9 katlı apartmanda yangın çıktı.

Kurtarma ekipleri apartmandaki 63 kişiyi tahliye ederken, 2 kişinin cesedine ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Uçak fabrikasına saldırı

Rus birlikleri, aynı zamanda Kiev'deki Antonov fabrikasına da saldırı düzenledi.

Öte yandan Sumi eyaletine bağlı Ahtirka kenti de gece yoğun hava saldırısı altında kaldı.

Ahtirka Valisi Pavel Kuzmenko, Facebook hesabından paylaştığı görüntüde, "Gece müstakil evlerin bulunduğu bölge havadan bombalandı. Şu an en az 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Arkamda hala evler yanıyor." ifadesini kullandı.