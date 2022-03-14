Çin'de Guangdong eyaletine bağlı, ülkenin en büyük şehirlerinden Şıncın'da 75 yerel vakanın tespit edilmesinin ardından kentte karantina uygulanmasına karar verildi.

Şıncın Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) kente girişi çıkışları durdururken tüm vatandaşlara üç tur toplu test uygulanacağını açıkladı.

Açıklamada, zorunlu ihtiyaçlara karşılık verenler dışındaki tüm işletmelerin geçici olarak kapatılacağı, salgın kontrol ve koruma görevlerinde çalışanlar dışında kamu kurumlarındaki tüm personelin evlerinden çalışacağı ifade edildi.

Şehir içi otobüs ve metro seferlerinin yanı sıra Omicron varyantı taşıyan vakaların yol açtığı salgın dalgasının yaşandığı komşu Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nden kargo seferleri de geçici olarak durduruldu.

Dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı Foxconn Grubu, vakalar nedeniyle kentteki imalat operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Şirket Apple'ın iPhone ve iPad, Amazon'un Kindle, Sony'nin PlayStation 3 ve Microsoft'un Xbox 360 gibi orijinal tasarım cihazlarının kitlesel imalatını yapıyor.

Şanghay'a ulaşım kısıtlaması

Bu arada 41 yerel vakanın kaydedildiği, 24 milyon nüfusuyla ülkenin en büyük kenti Şanghay'a da ulaşım kısıtlaması getirildi.

Kent yönetimi, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gerekli olmadıkça şehri terk etmemelerini isterken, şehirlerarası otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, Şanghay'a seyahat etmek isteyenlerin varışlarından 48 saat önce yapılmış COVID-19 testinin negatif sonucunu bildirmeleri gerektiği kaydedildi.

Son 24 saatte bin 437 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1337'si yurt içi kaynaklı 1437 COVID-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 895 vakanın görüldüğü Cilin, 92 vaka ile Şandong, 79 vaka ile Guangdong, 60 vaka ile Şaanşi ve 51 vaka ile Hıbey eyaletleri, en fazla yerel vakanın kaydedildiği yerler oldu.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip Şanghay şehrinde 41, Tiencin'de 40 ve başkent Pekin'de 6 yerel vakaya rastlandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 100 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı gerçekleşmedi.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 116 bin 902 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölgenin eyalet ve şehirlerinde salgın kontrol tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Hong Kong

Öte yandan Hong Kong'da da Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 32 bin 430 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 190 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 74 ölüm daha kayıtlara geçti.

13 bin 335 vakanın sağlık kurumlarınca yapılan PCR testlerinde, 19 bin 95 vakanın ise halka dağıtılan hızlı tanı kitleriyle yapılan antijen testlerinde ortaya çıktığı açıklandı.