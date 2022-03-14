Hollanda'da COVID-19 nedeniyle salgının yayılma riskini azaltmak için 3 gün sürecek yerel seçimde oy verme işlemi yerel saatle 07.30'da başladı.

Yerel yönetimlerin yeni üyelerini belirlemek için 333 belediyede kurulan binlerce sandıkta yaklaşık 13,6 milyon seçmen oy kullanabilecek.

Sandıkların her gün yerel saatle 21.00'de kapanacağı seçimin ilk sonuçlarının, 16 Mart'ta gece geç saatlerde, resmi sonuçların ise 21 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

Normal şartlarda bir günde yapılan seçim, bu yıl 14-16 Mart arasında gerçekleşecek. Böylece seçim sandıklarında oluşacak kalabalık önlenecek. İlk iki gün ağırlıkla risk grubunda olanların sandığa gitmesi beklenirken diğerlerinin ise çarşamba günü oy kullanması isteniyor.

Hollanda’da 5 yıl yasal olarak ikamet edenler oy hakkına sahip oluyor. Seçmenler, ikamet ettikleri belediyelerdeki herhangi bir sandıkta oylarını kullanabiliyor. Katılımı artırmak için vekaletle oy kullanmak da mümkün. Buna göre bir kişi, imzalı seçmen kartlarını aldığı iki kişi adına oy kullanabiliyor.

Türk adaylar da yarışıyor

Yaklaşık 300 bin Türk seçmenin oy hakkına sahip olduğu seçimde farklı partilerden yüzlerce Türk aday yarışıyor.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisinden 88'i Türk kökenli 187 aday 20 belediyede meclis üyeliği için yarışacak. Bu partilerin adayları arasında farklı etnik kökenlilerin yanı sıra Hollandalılar da yer alıyor.

Denk Partisinin Hollanda parlamentosunda 3 milletvekili bulunuyor.

Dört yıl önce yapılan yerel seçimde önemli kentlerden Rotterdam ve başkent Amsterdam’da üçer meclis üyesi çıkaran Denk Partisi, ilk kez katıldığı seçimde 14 belediyenin 13’ünde toplam 24 meclis üyeliği elde etmişti.