Çin Siber Uzay İdaresi'nin (CAC) açıklamasında, büyük platformların küçük yaştakilere "temiz" bir çevrim içi ortam sağlamak için düzenli olarak değerlendirme yapmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, küçük yaştakilerin yapacakları günlük harcamaların tutarlarına sınırlama getirilmesi istendi.

Çin'in başlıca video yayın platformlarından Tencent Video, iQIYI ve ByteDance'ın sahibi olduğu Douyin, halihazırda "genç modu" uygulamasını sunuyor.

Ülkedeki yetkililer, gençler arasındaki oyun ve internet bağımlılığı konusunda uzun süredir endişe duyuyor.

Geçen yıl Çin, 18 yaş altı çocukların video oyunlarına ayırabilecekleri zamanı haftada 3 saatle sınırlayan yeni kuralları duyurmuştu.