Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 07:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da balıkçı teknesinde yangın: 9 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Japonya'nın güneybatısında 14 tonluk balıkçı teknesinde yangın çıktı, 9 kişi yaralandı.
Güneybatıdaki Kagoşima eyaleti açıklarında, olta balıkçılarının avlandığı teknede yangın çıktı.
Eyalet açıklarında adalar bölgesindeki av turundan dönerken çıkan yangın sonrası güvertedekiler denize atladı.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, güvertede kalan 12 yaşındaki bir genci kurtardı.
Denize atlayarak kurtulan ve yaşları 30 ila 60 arasında değişen 9 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yanan 14 tonluk Grand Line Eishin Maru teknesi ise battı.
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