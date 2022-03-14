Müfettişler, cumartesi günü erken saatlerde Lower Manhattan'da bir saldırganın, 38 yaşındaki bir erkeği ateş açarak yaraladığını ancak öldürmediğini söyledi.

Daha sonra aynı bölgede polis, uyku tulumunun içinde başka bir adamın cansız bedenini buldu. Bu kişinin de başından ve boynundan vurulduğu açıklandı.

Pazar gecesi ise yerel basın, üçüncü bir adamın saldırıya uğradığını duyurdu.

New York'taki evsizlere çağrı

Olayların ardından, New York'ta yaşayan ve evi olmayan binlerce kişiye, kalacak yer bulmalarına yardımcı olabilecek kurumlarla iletişime geçme çağrısı yapıldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, söz konusu vakaları "korkunç" diye nitelendirerek görgü şahitlerinden yardım talep etti.