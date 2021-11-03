Dünyanın en büyük şirketlerinin yer aldığı San Francisco'da, gelir adaletsizliği üst düzeyde. Şehir merkezinde çok sayıda kişi çadırlarda yaşıyor.

Benzer durumlar Los Angeles, New York, Washington gibi bölgelerde de fazlasıyla yaygın.

Biden yönetiminin adımları sorunu çözebilmiş değil.

Geçtiğimiz ay 500 bin haneye yaklaşık 3 milyar dolar kira yardımı yapıldı.

Bu desteğe rağmen, koronavirüs döneminde başlayan ev sahiplerinin kiracıları evden çıkaramama yasağının 2 ay önce son bulmuş olması krizi derinleştirdi.

Buna kiralardaki yükselişler de eklenince, ülkede evsiz sayısında büyük artış yaşanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Resmi rakamlar gerçeği ne kadar yansıtıyor?

ABD'de ülkedeki evsizlerin sayısı resmi rakamlara göre yaklaşık 600 bin. Resmi olmayan rakamlara göre ise yaklaşık 2 buçuk milyon.

Öte yandan sadece ABD'de de değil bir çok gelişmiş ülkede ekonomik kriz sebebiyle evsiz sayısında artış var.

Almanya'da sadece sokakta yaşayanlar değil, mülteci olup evi olmayanlar, başka birinin yanında geçici kalanlar da evsiz sayılıyor.

2019'da, bu kriterlere göre evsiz sayısı 678 bin iken salgın sonrası rakamın 800 bine yükseldiği tahmin ediliyor.



Almanya'da hayatını sokakta geçirmek zorunda kalanların sayısı ise yaklaşık 50 bin.

Avrupa'nın genelinde sokakta yaşayan evsiz sayısının son 10 yılda yüzde 70 artarak, 700 bine ulaştığı belirtiliyor.