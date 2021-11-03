Karabağ zaferinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Zafer Kermesi" düzenleniyor. Kermes kapsamında sergilenen askeri araçlara çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Kermeslerde zaferi yansıtan hediyelik eşyalar, kitaplar, askeri giysi ve malzemeler ile araçlar sergileniyor.

"Gelir; şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarına destek olması için Yaşat Fonu'na bağışlanacak"

Kermes süresince her gün Azerbaycanlı sanatçılar da sahne alırken, yarışmalar ve çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

Yaşat Fonu Başkanı Emil Hüseynov, "Bu formatta kermes ülkemizde ilk defa düzenleniyor. Satıştan elde edilecek gelir, şehit aileleri ve savaş gazilerinin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Yaşat Fonu'na bağışlanacak." dedi.

Kermes 9 Kasım'a kadar açık

Etkinlik; Yaşat Fonu, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin aralarında bulunduğu kurumların desteğiyle Hazar Denizi kıyısında bulunan Milli Park'ta yapılıyor.

Gencinden yaşlısına bir çok Azerbaycanlının yoğun ilgi gösterdiği kermes 9 Kasım'a kadar açık kalacak.