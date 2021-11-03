Kanada'nın en büyük haber yayıncısı CBC News'te ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı JustinTrudeau'ya ağır eleştirilerde bulunuldu.

İki ülke liderinin, iklim kriziyle mücadelede iki yüzlü davrandığını yazan gazete, Biden'ın petrol musluklarını açmak için lobi faaliyetlerine devam ettiğini, dünyanın en büyük dördüncü petrol rezevine sahip olan Kanada'nın ise petrol dağıtımına hız kesmeden devam ettiğini yazdı.

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Petrol lobisinden iklim çağrısına

Haberde, ABD Başkanı Biden'ın iklim konferansı için Glasgow'a uçmadan sadece birkaç saat önce, petrol musluklarını açmak ve daha fazla petrol pompalamak için OPEC üyelerine ve dünyadaki diğer ülkelere lobi yaptığı ifade edildi.

Ardından Biden, 24 saatten kısa bir süre sonra, Glasgow'daki konferansta sahneye çıktı ve dünyayı iklim değişikliği konusunda kararlı adımlar atmaya, iddialı emisyon azaltma hedeflerine ulaşmaya ve yoksul ülkelerin değişen çevreye uyum sağlamasına yardımcı olmak için önemli miktarda dolar taahhüt etmeye çağırdı.

Kanada'nın iklim mesajının ardındaki petrol gerçeği

CBC News, Başbakan Justin Trudeau'nun İskoçya'da COP26'nın ilk gün konuşmasını Kanada'nın iklim kriziyle mücadelesine ayırdığını ve bununla övünmeye başladığını ancak Kanada'nın dünyanın en büyük petrol üreticisi ve dağıtıcısı olma konumundan vazgeçmediğini söyledi.

Ülkenin batısındaki Alberta eyaleti her gün rekor düzeyde petrol pompalamaya devam ediyor ve bu üretimin artması bekleniyor.

Bölgede daha fazla ihracata imkan sağlayacak boru hattı yatırımları hız kesmeden devam ediyor.