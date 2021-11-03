Türkiye'nin son dönemdeki hamleleriyle savunmanın en önemli aktörlerinden olan Silahlı İnsansız Hava Araçlarına (SİHA) talep artıyor.

SİHA'ların önemine dikkati çeken Alman ordusunun yurt dışı operasyonlarının komutanı Korgeneral Erich Pfeffer, "Alman ordusunun silahlı insansız hava araçlarına ihtiyacı var." dedi.

Pfeffer, Alman ordusu için endişesini dile getirerek "Geçmişte Afganistan'da olduğu gibi şimdi de Mali'de açık tehdit altındayız." diye konuştu.

Alman komutan, birliklerin sahadaki tehlikeyi öngörebilmesi için SİHA'ların gerekli olduğunu belirtti.

"SİHA'lar en hızlı desteği sağlayabilir"

Korgeneral Pfeffer, geniş ve karmaşık arazilerin her zaman yakın hava desteği gerektirdiğini, bunun da helikopter, uçak veya silahlı insansız hava aracı yoluyla yapılabileceğini vurguladı.

Pfeffer, "Savaş helikopterlerinin olası bir durumda alana ulaşması 1 saati bulurken, SİHA'lar en hızlı desteği sağlayabilir. Bu da birliklerin maruz kaldığı yüksek riski en aza indirir." dedi.

