Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 19:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayraktar TB2 SİHA 13 ülkeye ihraç ediliyor
Baykar, Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurdu. Böylelikle Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13'e yükseldi.
Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedildi.
Paylaşımda ihracatın yapılacağı yeni ülkenin ismi açıklanmazken, şu ifadelere yer verildi:
"Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu. #MilliTeknolojiHamlesi"
Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık.— BAYKAR (@BaykarTech) October 27, 2021
Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu.#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/YNeBvrDXlN
Etiketler: SİHA
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