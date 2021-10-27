Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Rümeysa Şen'in 36 saat çalıştığı yönündeki bilgiler yanlıştır"

Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı maalesef doğrudur. Doktor Rümeysa Şen'in kazadan önce 36 saat çalıştığı yönündeki bilgiler yanlıştır. Bu bilgi bizi uzun çalışma saatleri gerçeğinden uzak tutmaz. 24 saatlere varan çalışma sürelerini doğru bulmuyoruz. Biyolojik şartlarımızı zorlayacak çalışma süreleri kabul edilemez.

"Nöbet konusunda karar verici olan başhekimlerdir"

Kaç saat nöbet tutulması gerektiği konusunda karar verici olan başhekimlerdir. Uzun mesailer, yoğun nöbetler asistan hekimlerimizin muzdarip olduğu eski bir sorundur. Bakanlığımızın uygulama ile ilgili yönetmeliği ise tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık.

"Ülkemizde 1 hekime 457 kişi düşmektedir"

Ülkemizde 1 hekime 457 kişi düşmektedir. Bu da çok ağır bir iş yükü demektir. Sağlık çalışanına şiddet uygulayanı dışlamak toplumun bir erdemi olacaktır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Atamaların mülakat olmadan, puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız atamaların şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar. pic.twitter.com/6q8IbHNCs8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2021

"Atamaların puanlara göre yapılmasını sağlayacağız"

Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı devlet, kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar.

"İki aşılama arasındaki uzun süre antikor düzeyini düşürüyor"

Birinci doz aşı ile ikinci doz aşı arsındaki sürenin uzatılması antikor seviyesini düşürmektedir. 2019 yılına göre 2020 yılında hayatını kaybeden gebe sayısında yaklaşık yüzde 52’lik bir artış var. Bu yıl da seyir geçen yıla benzer sürüyor. Koronavirüste belki önemli düşüşler henüz görmedik ancak dramatik ve ani yükselişler de görmüyoruz. İşte bunu sağlayan aşıdır.