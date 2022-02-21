Düzenlediği basın toplantısında, şehrin metrolarını, onları uyumak, dilenmek veya diğer yolcuları tehdit etmek için bir yer olarak kullanan evsiz insanlardan temizleme planını açıklayan New York Belediye Başkanı Adams, “Sistemin konut olması amaçlanmamıştır.

Ulaşım için yapıldı ve bu temel felsefeye geri dönmeliyiz. Metro planı, geçici bir düzeltmeden daha fazlasını yapacak kapsamlı bir sivil stratejidir. Kanserli bir yaraya yara bandı koyamazsınız, sorunu bu şekilde çözemezsiniz. Kanseri çıkarmalı ve iyileşme sürecini başlatmalısınız" dedi.

Evsizler Koalisyonu, Adams'ın planına " başarısız stratejilerin tekrarı " diyerek karşılık verdi. Sözcü Jacquelyn Simone, belediye başkanının evsizlere atıfta bulunmak için " kanser " gibi terimler kullanmasının "iğrenç" olduğunu söyledi.

Daha sıkı yaptırımların duyurusu, bir ay boyunca iki kişinin farklı olaylarda metro trenlerinin önüne itilmesinin ardından geldi.

Asyalı bir kadın, ocak ayında polis tarafından daha sonra evsiz bir eski mahkum olduğu belirlenen bir erkek tarafından raylara itildi ve öldürüldü. Diğeri, 62 yaşında bir erkek, tren zamanında durabildiği için hayatta kaldı.