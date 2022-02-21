Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukashenko ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Rus lider, Moskova'nın Batı yaptırımlarından kaçınmasının mümkün olmadığını çünkü bunların Kremlin'in davranışını değiştirmeyi amaçlamadığını iddia etti.

Putin'e göre bunlar, aslında Rusya'nın ekonomik kalkınmasını engellemeye yönelik bir plan.

"Her halükarda yaptırım uygulanacaktır. Örneğin Ukrayna'daki olaylarla bağlantılı olarak bugün bir sebepleri var mı yoksa hiçbir sebep yok mu? Hedef farklı. Bu durumda amaç Rusya ve Beyaz Rusya'nın gelişimini yavaşlatmak"

Rusya Devlet Başkanı ayrıca Moskova'nın bu yaptırımları gayri meşru gördüğünü belirterek, bunları ABD ve müttefikleri için haksız rekabet aracı olarak nitelendirdi.

ABD'yi uluslararası normlara seçici bir yaklaşımla suçlayarak, "Bu, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir. Sadece kendileri için avantajlı olduğunda ilgileniyorlar. Her şeyi her zaman sadece kendi lehlerine yorumluyorlar ve diğer ülkelerin çıkarlarını göz ardı ediyorlar” dedi.