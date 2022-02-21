Washington Post gazetesi ile CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, Amerikan istihbaratının elinde, Putin'in Ukrayna'ya saldırının başlatılmasına ilişkin emrinin ordu komutanlarına gittiğine dair bilgi olduğu iddia edildi.

Bu bilginin Washington'a geçen hafta geldiği ve ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu istihbarat bilgisine dayanarak, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiği şeklinde açıklama yaptığı ileri sürüldü.

Bilginin yanıltma amacıyla Rusya tarafından dolaşıma sokulmuş olabileceği tartışılıyor.

Biden cuma günü yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine ikna olduğunu ve Rus ordusunun Kiev'i işgal edebileceğini ifade etmişti.

Blinken ise Pazar günü CNN televizyonuna bağlanarak, Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerini gerçek bir işgal sürecinin başlangıcı olarak yorumlamıştı.