Nijerya'da ISWAP üyesi 5 terörist etkisiz hale getirildi
Nijerya'nın kuzeydoğusunda düzenlenen hava operasyonunda, terör örgütü ISWAP'ın 5 üst düzey üyesi etkisiz hale getirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya Hava Kuvvetleri, Borno eyaletindeki Tumbuns ve Sambisa bölgelerinde ISWAP'a karşı hava operasyonu düzenledi.
Operasyonda aralarında örgütün ele başlardan Amir Buba Danfulani'nin de bulunduğu ISWAP'ın 5 üst düzey üyesi etkisiz hale getirildi.
Nijerya ordusu, geçen hafta Boko Haram'a yönelik düzenlediği operasyonlarda 34 teröristi etkisiz hale getirmişti.
Terör örgütü Boko Haram'daki liderlik krizi ISWAP'ı ortaya çıkarmıştı
Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra örgüt sözcüsü olmuştu.
Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.
Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'yi kurarak eylemlerine devam etmişti.
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