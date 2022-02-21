Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, eyaletin Gurgurawa bölgesinde polisin silahlı çete üyeleriyle çatıştığını açıkladı.

Shehu, silahlı kişilerin kaçırdığı ve aralarında 7 aylık bir bebeğin de bulunduğu 24 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Kurtarılanlardan 10'unun ailelerine teslim edildiğini belirten Shehu, kalan 14'ünün ise polis gözetiminde olduğunu duyurdu.

Guma bölgesinde 8 rehine kurtarıldı

Askerin Benue eyaletine bağlı Guma bölgesinde silahlı kişilere karşı düzenlediği operasyonlarda da 8 rehine kurtarıldı. Rehinelerin ne zaman kaçırıldığı ise henüz bilinmiyor.

Eyaletlerde, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Son olarak 17 Ocak'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yapmış, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.