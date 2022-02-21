ABD Başkanı Joe Biden, gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayıp Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere yaptığı askeri yığınakları ele aldı.

Toplantıdan sonra Biden'ın programına yapılan güncellemede, ABD liderinin, Başkanlık Günü resmi tatilini geçirmek üzere memleketi Wilmington'a gideceği belirtildi.

"Başkan Washington'da kalacak"

Daha sonra Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamada "Başkan ailevi bir konudan dolayı Wilmington'a gidecekti ama artık gitmeyecek ve bu gece Washington'da kalacak" denildi.

Biden'ın Washington'da kalmasıyla ilgili detay verilmezken, bu kararın Biden ile Macron arasındaki telefon görüşmesinden sonra alınması dikkati çekti.

Gün içinde iki kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Fransa Cumuhurbaşkanı Emmanuel Macron, Biden'ı aramıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İki lider Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına karşı diplomasi ve caydırıcılık çabalarını ele aldı" sözleri kullanılmıştı.