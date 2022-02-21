Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 04:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Biden ve Putin Ukrayna konulu zirve teklifini kabul etti
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Fransa Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konulu zirve teklifini kabul ettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna konulu zirve teklifini kabul etti.
Zirvenin gerçekleşmesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesine bağlı. Zirvenin içeriğini iki ülkenin dışişleri bakanları belirleyecek.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Fransa Joe Biden Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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