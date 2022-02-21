CBC'ye konuşan Watson, aşı şartlarını protesto etmek için Ottawa şehir merkezinde kamp kuran protestocuları dağıttıkları için polislerden övgüyle söz etti.

Gösteriler, Trudeau'nun Pazartesi günü daha önce hiç kullanılmayan Acil Durumlar Yasasını başlatmasının ardından şehir ve federal polis memurları tarafından durduruldu.

Polis şiddetinin şok edici sahnelerini gösteren video görüntülerine rağmen Watson, memurların “olağanüstü bir iş çıkardığını” ve “cevaplarında çok ölçülü olduklarını” söyledi.

En az 170 protestocu tutuklandı, 50'den fazla araca el konuldu ve hükümet en az 76 protesto katılımcısı ve destekçisinin banka hesaplarını dondurdu.

Watson, protestolar esnasında ortaya çıkan kayıpları telafi etmek için, protestocuların el konulan araçlarını satmayı planladıklarını açıkladı.

Şehir Saymanı Wendy Stephanson, CTV News'e göre protestoyu yönetmenin şehre günde yaklaşık 1 milyon Kanada dolarına mal olduğunu söyledi.

Watson'ın planının devam edip etmeyeceği ve Acil Durumlar Yasası'nın gerçekten şehrin ele geçirilen araçları açık artırmaya çıkarmasına izin verip vermediği henüz belli değil.