Tayvan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, adanın güneyindeki Taitung Hava Üssü'nden kalkan Mirage 2000 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında yaşanan mekanik arıza nedeniyle denize düştü.

Düşüşten önce koltuk fırlatma yöntemiyle kendini tahliye eden pilotun sağlık durumu iyi.

Düşen uçağın yeri henüz tespit edilemezken kazanın sebebini araştırmak üzere soruşturma başlatıldı.

Olay, Tayvan'da bu yıl meydana gelen 2'nci savaş uçağı kazası oldu. Daha önce 11 Ocak'ta adanın batısındaki Çiayi Hava Üssünden eğitim uçuşu için havalanan F-16V savaş uçağı denize düşmüştü.